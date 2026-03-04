ULTIME NOTIZIE 04 MARZO 2026

Milano: riprende vita l'Orologio di Leonardo Da Vinci

Milano, 4 mar. (askanews) - Il Museo Leonardo3 di Piazza della Scala a Milano presenta al pubblico il progetto espositivo "Leonardo e la misura del tempo" con un focus particolare su una delle ricerche più affascinanti del genio vinciano: la progettazione di un orologio meccanico capace di scandire con precisione il trascorrere del tempo. Orologio che è stato ricostruito e che ora funziona: ad attivarlo uno Youtuber e divulgatore scientifico, Adrian Fartade.

Oltre all'Orologio, tratto dal Codice Madrid, il museo propone anche il Regolatore del Tempo, dal Codice Atlantico, due opere realizzate da Alberto Gorla, tra i maggiori esperti internazionali di meccanica storica, insieme al suo assistente Angelo Brunoni.

A partire da giovedì 5 marzo 2026, le due nuove macchine vengono attivate e grazie a un nuovo allestimento, il pubblico può osservare da vicino il funzionamento degli ingranaggi leonardeschi e ascoltare il "suono del tempo" generato da dispositivi concepiti oltre cinquecento anni fa.

