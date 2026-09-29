Milano punta sui giovani: nasce il YesMilano Talent Bureau

Milano, 29 set. (askanews) - Trattenere le intelligenze che ogni anno scelgono le aule universitarie di Milano è la sfida per il capoluogo lombardo. Per questo, Milano & Partners, Comune di Milano e Camera di Commercio hanno presentato il YesMilano Talent Bureau, uno strumento che nasce per rispondere direttamente alle evidenze emerse dall'indagine promossa dall'ente camerale: una città attrattiva per internazionalità e opportunità professionali, ma frenata da costo della vita e burocrazia.

"Sono esattamente i problemi che ci aspettavamo: la burocrazia, le complicazioni nel convertire i permessi di studio in permessi di lavoro o nel convincere le nostre imprese ad assumere cittadini stranieri, ma anche la barriera linguistica, con un ambiente lavorativo che ancora non parla abbastanza inglese. Infine, e non meno importante, pesa il fatto che i nostri salari siano troppo bassi a fronte di un costo della vita, soprattutto sul fronte casa, che continua ad aumentare" ha dichiarato Fiorenza Lipparini, Direttrice Generale di Milano & Partners.

L'iniziativa ambisce a fare da ponte stabile tra formazione e tessuto produttivo, muovendosi su tre direttrici: Retention, Integrazione e Community & Belonging. Un ecosistema coordinato che unisce atenei, imprese e istituzioni per trasformare la vivacità accademica in un radicamento stabile sul territorio, raccontato da Fiorenza Lipparini, Direttrice Generale di Milano & Partners.

"Il grado di successo lo misureremo nei prossimi anni e non nei prossimi mesi, perché si tratta di

un progetto con un orizzonte a medio e lungo termine. Ad oggi sappiamo che, a cinque anni dalla

laurea, l'80% degli studenti internazionali sceglie di andare via. Se tra cinque anni riusciremo a far sì che il 50% di chi è arrivato a Milano rimanga qui e in Italia, sarà un grande traguardo. Si tratta di un indicatore molto ambizioso, ma è esattamente il bersaglio a cui, con l'aiuto di tutti, vogliamo puntare" ha concluso Lipparini.

Il progetto ha debuttato ufficialmente in occasione della Welcome Fest al Certosa District, l'evento di benvenuto che quest'anno ha radunato migliaia di ragazzi. La sfida, adesso, è far sì che la percentuale di studenti incerti sul proprio futuro trovi sotto la Madonnina non solo una meta di studio d'eccellenza, ma la casa ideale in cui costruire la propria vita professionale.