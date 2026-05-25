Milano, presentata alla Scala l'Orchestra Nazionale Universitaria

Milano, 25 mag. (askanews) - Per la prima volta in Italia gli studenti universitari hanno una Orchestra Nazionale che riunisce i migliori talenti musicali degli atenei di tutta la penisola. A idearla e a presentarla al Teatro Alla Scala di Milano il presidente e direttore artistico di UniON; Gianluca Scandola. "Io ho lavorato 42 anni alla Scala - ha detto ad askanews - è per me una casa, però questo è un approccio completamente diverso, è un approccio che noi facciamo con i musicisti che probabilmente non faranno il mestiere di musicisti, faranno un altro lavoro, un'altra carriera nella vita, ma noi vogliamo aiutarli a mantenere la loro passione e dargli qualcosa di formativo in più con il contatto con i professionisti, che è molto difficile per un giovane che vive anche lontano da quelli che sono i luoghi di produzione musicale, avere dei contatti con dei professionisti per migliorare la qualità esecutiva e anche per approcciare certi repertori, penso ad esempio a questa sinfonia che noi faremo, la sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak, che tutti conoscono, ma è molto complicata da eseguire, ci vuole un'orchestra, molto grande, ci vuole la conoscenza della pratica orchestrale".

Il progetto dell'Orchestra Nazionale Universitaria, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e IULM, University Partner, ha lo scopo di dimostrare che è possibile coltivare l'eccellenza artistica insieme allo studio di materie tecniche, scientifiche e umanistiche. "Noi questo vogliamo fare - ha concluso Sandola - dare a questi ragazzi l'opportunità di fare musica per gioia, per il piacere di farlo e approfondire e continuare a fare musica e dire a loro: potete fare il medico, potete fare l'ingegnere e potete rimanere musicisti tutta la vita".

Altri valori che l'orchestra porta avanti sono l'appartenenza, la condivisione e l'inclusione.