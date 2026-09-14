Milano OnDance, l'omaggio al tango di Roberto Bolle in piazza Duomo

Milano, 14 set. (askanews) - Piazza Duomo trasformata in una sala da ballo per l'omaggio al tango di Roberto Bolle. Accanto a lui Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala. "Essere qui sotto il Duomo è qualcosa di molto speciale, e abbiamo voluto farvi questo regalo", ha detto Roberto Bolle.

L'esibizione fa parte di OnDance, la festa della danza ideata e diretta da Bolle, che porta nel centro di Milano spettacoli, incontri e lezioni aperte al pubblico. La serata dedicata al tango, organizzata con la collaborazione di Milano Tango e Culture, è stata aperta dai ballerini Andrea Bassi e Alice Gaini.

"È una serata meravigliosa - ha detto Bolle dopo l'esibizione - c'è un'energia bellissima. Sono emozionato di essere qui. Grazie Virna per avermi accompagnato in questo omaggio al tango". "Grazie Roberto", ha replicato Virna Toppi.