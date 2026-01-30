Milano, Netapp e il futuro delle piattaforme dati dell'era dell'AI

Milano, 30 gen. (askanews) - NetApp, l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha organizzato a Milano l'edizione italiana di NetApp INSIGHT XTRA, un evento che ha riunito clienti, partner ed esperti del settore presso il Magna Pars Hotel. I relatori hanno discusso le principali tendenze che stanno ridefinendo il modo in cui le aziende raccolgono, gestiscono e sfruttano i dati nell'era dell'intelligenza artificiale. Tra i temi affrontati, anche il modo in cui le piattaforme dati stanno superando il tradizionale concetto di storage per diventare abilitatori di innovazione.

"I progetti di AI - ha detto ad askanews Syam Nair, EVP e Chief Product Officer di NetApp - hanno bisogno che i dati siano pronti per la trasmissione che i progetti di intelligenza artificiale portano avanti. Per esempio, è fondamentale comprendere il contesto dei dati presenti, in modo che siano rilevanti per l'intelligenza artificiale. Per assicurarsi che i dati siano protetti, non solo quando sono inattivi, ma anche durante il transito attraverso l'applicazione, è fondamentale fornire una piattaforma dati con funzionalità di servizio dati integrate in produzione e sicurezza, oltre a garantire che i dati siano pronti per l'intelligenza artificiale con metadati e protezioni. Questo è ciò che la piattaforma dati fa effettivamente".

Accanto alla visione tecnologica, NetApp INSIGHT XTRA Milano ha offerto anche uno spazio dedicato al dialogo con il mercato, attraverso testimonianze di clienti e momenti di approfondimento sui percorsi di trasformazione già in atto nelle organizzazioni italiane.

"Le aziende italiane - ha aggiunto Roberto Patano, Field CTO di Netapp Italia - stanno affrontando una fase critica nel percorso di trasformazione digitale perché c'è una forte competitività, perché hanno necessità di modernizzare la propria infrastruttura spesso eterogenea e perché devono affrontare tutte le problematiche legate alla sicurezza e alle normative. NetApp le aiuta grazie soprattutto una capillarità di presenza del territorio, esperti e partner tecnologici che sono in grado di capire bene le esigenze e soprattutto andare a customizzare la soluzione in modo da rispondere alle richieste".

E non mancano le storie di imprese che hanno scelto di seguire il modello di "data platform" proposto da Netapp. "Una delle aziende che operano in Italia, Aruba Enterprise - ha concluso Nair - ha effettivamente sfruttato la piattaforma Netapp in termini di semplificazione e di ottimizzazione del valore e dei risultati, con miglioramenti di produttività e risparmi sui costi. Abbiamo case study e ne abbiamo parlato: è un esempio di come abbiamo collaborato con un partner".

Nel corso dell'evento, NetApp ha inoltre conferito un Innovation Award a MiCROTEC, in riconoscimento della capacità di utilizzare i dati e l'innovazione per integrare l'intelligenza artificiale nei processi produttivi.