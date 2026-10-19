ULTIME NOTIZIE 19 OTTOBRE 2026

Milano, Moratti: "Solidarietà ai commercianti, città non è più sicura"

Roma, 19 ott. (askanews) - "Un presidio per far sentire la nostra solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine. Oltre 100 tra uomini e donne delle forze dell'ordine feriti in questi giorni, ai commercianti che hanno visto saccheggiati e derubati i loro negozi. Per far sentire che lo Stato c'è e che devastazioni come abbiamo visto nei giorni scorsi non devono più esserci": lo ha affermato l'ex sindaca di Milano e attuale europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti, intervenendo al presidio del centrodestra dopo le devastazioni avvenute nel fine settimana nel centro della città meneghina.

"Quello che stiamo decidendo come Governo è più forze dell'ordine, più militari per Strade sicuri e valutare la possibilità di misure più severe per minorenni e responsabilizzare anche le loro famiglie per i danni che i commercianti subiscono", ha aggiunto.

"Milano deve tornare una città sicura, non lo è più. Quando io ero sindaco ho lasciato la città con il 40% di reati in meno", ha sottolineato.

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