ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2026

Milano, La Russa: "In lizza Lupi, Perego e Sardone, ottimi candidati"

Milano, 11 set. (askanews) - Nella partita per il candidato del centrodestra a sindaco di Milano "non avevo preferenze, politico o civico, purché sia una persona. Mi pare, se ho capito bene, che fino a ieri c'era un solo candidato politico, Maurizio Lupi, un ottimo candidato, ma sono ottimi candidati politici anche gli altri, dico mi pare, perché in questi giorni sto pensando alla legge elettorale, non a Milano. Se ho capito bene, sono in lizza almeno tre, oltre a Lupi, Matteo Perego, ottima persona, e Silvia Sardone, che conosco da tempo, ottima persona. Centrodestra è in ottime mani, ma faccio appello alle disponibilità delle candidature civiche, non vanno disperse, sono grandi risorse e le invito sin d'ora a un incontro: lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando con i giornalisti a margine de Il tempo delle donne a Milano.

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