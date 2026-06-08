Milano, La Russa: centrodestra scelga candidato, serve cambiamento

Milano, 8 giu. (askanews) - "Milano ha bisogno di riflettere ma in tempi molto stretti, per quanto riguarda almeno il centrodestra e decidere il proprio candidato sindaco. Milano non può più aspettare, ha bisogno di un cambiamento vero".

Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, arrivando al Centro Brera per la presentazione di una ricerca sui bisogni di Milano commissionata dalla fondazione Dialogo di Antonino La Lumia, il cui nome è circolato come possibile candidato del centrodestra a palazzo Marino.

"Se devo elencare tutti i guasti che questa città sta subendoà basta pensare alle indagini giudiziarie della magistratura nei confronti di esponenti della giunta di sinistra, basta pensare alle difficoltà sul piano della sicurezza che sta vivendo Milano, basta pensare al problema urbanistico della casa, potrei andare avanti. Credo che Milano meriti veramente qualcosa di meglio", ha aggiunto La Russa.