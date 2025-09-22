ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2025

Milano, la devastazione dopo la guerriglia urbana a Stazione Centrale

Milano, 22 set. (askanews) - Vetrate distrutte, cancelli e lampioni buttati giù. Scene di guerriglia urbana alla stazione centrale di Milano. Nel corso della manifestazione per Gaza si sono verificati scontri tra alcuni dimostranti e le forze dell'ordine. Tutta l'area esterna della stazione è stata chiusa, fra transenne e cancelli, lasciando solo alcuni spazi per il flusso dei passeggeri diretti ai treni. Il corteo si è poi spostato in via Vittor Pisani, con i dimostranti guardati a vista dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

