Milano, il 10 settembre BAM Back to the City Concert senza barriere

Milano, 8 set. (askanews) - Stare insieme e lasciarsi unire dalla musica classica, senza barriere: è con questo spirito dell'ottava edizione del BAM Back to the City Concert, l'appuntamento di Fondazione Riccardo Catella ideato e diretto da Francesca Colombo. Nel 2026 l'iniziativa vuole essere un grande progetto culturale diffuso, in cui le persone con fragilità e disabilità partecipano attivamente alla costruzione dell'esperienza culturale. Con "Cajkovskij senza barriere", la Fondazione Catella porta la musica classica fuori dal parco. Un percorso di avvicinamento in 8 tappe attraversa 7 quartieri milanesi - Portanuova, Dergano, Affori, Comasina, Baggio, Ghisolfa e Washington - raggiungendo presidi sociali e culturali della città, tra cui l'Istituto Penale per i Minorenni "Cesare Beccaria". Il percorso culmina poi giovedì 10 settembre alle 20, quando migliaia di persone si ritroveranno sui prati di BAM in Portanuova per il grande concerto open air.