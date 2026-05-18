ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

Milano, festa scudetto per l'Inter: giocatori sul bus scoperto

Milano, 18 mag. (askanews) - Grande festa a Milano per i tifosi dell'Inter che hanno celebrato il 21esimo titolo di campioni d'Italia.

I giocatori hanno sfilato per le strade della città a bordo di un autobus scoperto tra cori, bandiere e fumogeni, partendo dallo stadio San Siro fino a piazza Duomo, clou della celebrazione di questo Scudetto, già vinto, di fatto, una settimana fa. L'ultima vittoria in casa contro il Verona ha fatto esplodere ancora di più la gioia dei tifosi che si sono riversati per le strade per la seconda volta in pochi giorni.

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