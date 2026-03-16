ULTIME NOTIZIE 16 MARZO 2026

Milano, ecco il Telco Hub nuovo centro d'eccellenza

Milano, 16 mar. (askanews) - A Milano nasce il Telco Hub, il nuovo centro di eccellenza europeo dedicato alla trasformazione delle reti e delle infrastrutture nelle telecomunicazioni. Un luogo fisico e simbolico dove innovazione, competenze e visione strategica si incontrano per accompagnare gli operatori verso ecosistemi digitali più autonomi, intelligenti e sostenibili. Abbiamo parlato con Alessandro Puglia, Capgemini Italia:

"Il nostro obiettivo è chiaro, è sopportare le telecomunicazioni nel passare da un modello tradizionale dell'operation delle reti a un modello invece basato su ecosistemi digitali automatici, sensienti e che siano anche sostenibili. Il Telco Hub si articola su tre direttrici le reti autonome, le reti sostenibili e le reti come servizio. Ogni area è presidiata da team dedicati e altamente specializzati che vengono alimentati da una forte sincronizzazione e sinergia tra i team di Capgemini Invent e Capgemini Engineering".

Non solo un laboratorio locale, ma una piattaforma di eccellenza al servizio dei clienti Telco di Capgemini in tutto il mondo. L'obiettivo è chiaro: guidare il cambiamento e contribuire concretamente alla trasformazione del settore delle telecomunicazioni.

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