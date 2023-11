Milano è Sud, il nuovo singolo di Enrico Capuano

Roma, 17 nov. (askanews) - Esce venerdì 17 novembre - su tutte le piattaforme - Milano è Sud, il nuovo singolo del cantautore Enrico Capuano, scritto a quattro mani con Dunia Molina che è anche la voce femminile del brano, che è stato registrato con le chitarre Massimiliano Rosati, la batteria di Daniele Iacono e il basso Roberto Lo Monaco.

Il cantautore, capostipite del folk rock italiano, una vita di palco in palco, ha portato la sua musica in tutto il mondo e con Milano è Sud ci invita a ballare con un sorriso, ricordando a sé stesso e a tutti noi, di non dimenticare quanto sia bello il mondo, soprattutto se si impara, ogni tanto, a cambiare punto di vista: "Avevo voglia di fare qualcosa di diverso, di assecondare un ritmo che mi ronzava nella testa. Eravamo in Olanda e dovevamo andare a Milano; ragionando su questo viaggio, ci siamo resi conto che rispetto ad Amsterdam, era a sud. Così Trieste, così Sanremo, Bologna, Firenze. Da questa riflessione, in modo giocoso, ho realizzato come la terra sia rotonda e ci permetta di cambiare prospettiva ogni volta, facendoci superare paradossi e preconcetti. Volutamente ironica l'ho scritta di getto con Dunia Molina, voce storica della Tammuriata rock, divertendomi. L'ho lasciata così, senza aggiustamenti, per non toglierle quel guizzo che la rende diversa da tutte le altre, con un vero Groove, che ci porta a Sud, in ogni sud del mondo".

Milano è Sud è accompagnata da un video che accende la fantasia portandoci dentro ad un allegro cartone animato: il protagonista parte da solo per quello che si prospetta come un lungo viaggio. All'inizio ha poco e forse scarseggia anche la benzina, ma a mano a mano, si arricchisce grazie all'incontro con strani personaggi e il suo percorso si colora di emozioni nuove ed inaspettate.