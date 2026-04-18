ULTIME NOTIZIE 18 APRILE 2026

"Milano è migrante", in piazza contro summit patrioti della Lega

Milano, 18 apr. (askanews) - Partiti, associazioni e realtà auto organizzate sono scese in piazza a Milano, in tre diverse manifestazioni, per protestare contro il summit dei patrioti europei in Piazza Duomo, con la Lega di Matteo Salvini e i sovranisti europei.

Fra gli slogan "Milano è migrante", "Fuori i razzisti e i fascisti da Milano". I cortei, dopo essere partiti da tre luoghi diversi, Piazza Lima, Piazza Tricolore e Piazza Argentina, si sono direttI verso Piazza Santo Stefano, non lontano dal Duomo.

Nelle immagini il corteo pacifico "Milano è migrante", fra musica, slogan femministi, bandiere della Palestina e della pace.

Momenti di tensione invece fra il corteo dei centri sociali e le forze dell'Ordine, con lanci di fumogeni a cui gli agenti hanno risposto con gli idranti.

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