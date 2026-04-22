ULTIME NOTIZIE 22 APRILE 2026

Milano Design Week, ABK reinventa il bistrot con la ceramica

Milano, 22 apr. (askanews) - Un bistrot dove si cucina senza fornelli a vista e la ceramica diventa protagonista: alla Milano Design Week 2026 ABK GROUP porta a Superstudio Più "SupeRavioli Bistrot", installazione firmata Paola Navone - OTTO Studio.

Innovazione tecnologica e ricerca estetica sono al centro di un'esperienza immersiva, in cui la superficie diventa racconto e la ceramica elemento espressivo.

Nello spazio espositivo prende forma un bistrot dedicato alla pasta ripiena, con un allestimento colorato che richiama una bottega gastronomica in chiave contemporanea: pareti verde limone, lampade scenografiche a forma di spaghetti e tavoli in gres porcellanato a effetto marmo tra rigore formale e gioco.

L'intervista a Cristian Nizzoli, Direttore Marketing ABK Group: "Abbiamo scelto il linguagggio creativo di Paola Navone per raccontare la tecnologia che sta dietro ai nostri prodotti. In particolare abbiamo, sul suo disegno, realizzato questi tavoli che vanno a scavare letteralmente le lastre in gres porcellanato per far vedere questa tecnica che noi chiamiamo full vein 3d che permette una continuità perfetta tra la grafica della superficie e ciò che sta all'interno dello spessore. È un innovazione che permette di riprodurre l'effetto dei marmi naturali in maniera ancor più realistica".

Quello delle grandi lastre è un segmento in crescita per il gruppo, con un fatturato 2025 in aumento del 17,1% rispetto al 2024, dove a fare da traino sono sia il mercato italiano sia quello estero.

Un progetto - questo portato alla Design Week - che racconta l'incontro tra innovazione tecnologica e cultura del progetto, trasformando la materia in esperienza.

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