Milano, dal carcere al concerto: il 23 novembre Note di libertà

Milano, 16 nov. (askanews) - Lunedì 23 novembre 2026 al Teatro Martinitt si terrà il concerto Note di Libertà. Sul palco salirà la band dei residenti della seconda casa di reclusione di Bollate Freedom Sounds formata da detenuti ed ex detenuti. Giunto alla seconda edizione, lo spettacolo offre ai detenuti che partecipano al progetto Musica in carcere, l'occasione di esibirsi accanto ad artisti di fama. Quest'anno presenta Ippolita Baldini, la Lucy dei programmi comici tv, e si esibiscono anche la guest star Dargen D'Amico e i comici musicisti Andrea Di Marco e Sergio Sgrilli. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Associazione Milano Musica.

Andrea Monzino, direttore Fondazione Antonio Carlo Monzino: "Il progetto Musica in carcere si è evoluto negli ultimi anni grazie anche alla collaborazione con l'Associazione Milano Musica. Con loro abbiamo partecipato a diversi bandi e abbiamo ottenuto sponsorizzazioni. Questo ci ha consentito di sviluppare diversi laboratori in diversi carceri. Siamo entrati anche al Carcere San Vittore e al Carcere minorile Beccaria di Milano. La collaborazione con Milano Musica è nata diversi anni fa grazie a una importante comunione di intenti. In tanti pensano che in carcere gli ospiti non meritino atti di generosità. Noi invece pensiamo che attraverso i nostri gesti, i nostri progetti, i nostri laboratori si generi un importante percorso di riabilitazione: attraverso il linguaggio della musica e l'armonia che generano i nostri laboratori pensiamo ci sia uno scambio importante e un'arricchimento anche per noi.

Laura Bove, docente di pianoforte e responsabile del progetto Musica in Carcere: "È stata subito proprio una scoperta di un mondo, che ignoravo sicuramente prima, col quale sono riuscita a migliorare anch'io grazie a questa esperienza. Questo è il mio posto, io ci sto bene qua".

Francesco Mondello, assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria della seconda Casa di Reclusione di Bollate e fondatore della band Freedom Sounds: "Nel 2008 insieme a uno dei nostri ospiti, Marco, abbiamo contattato la Fondazione Monzino, che ci ha dato una grossa mano a partire, ci ha regalato degli strumenti, delle strumentazioni e nel frattempo altri ospiti, musicisti si sono aggregati, quindi è nato un vero e proprio gruppo musicale ed è nata la Freedom Sounds e da lì insomma poi la cosa si espansa finché siamo riusciti anche ad uscire fuori, a suonare fuori con dei permessi concessi dai magistrati. Questa iniziativa ha influito tanto sui detenuti che utilizzano la sala".

Miguel: "Quando ho iniziato a fare il primo brano, mi ha fatto n po' evadere dalla realtà: siamo in carcere ed è difficile lavorare su questa parte".

Armando: "La musica mi fa sentire bene, mi fa sentire in pace, mi fa sentire felice".

Gabriele: "Spingo altre persone anche a provare a iniziare, perché è proprio una di quelle attività che fa pensare quanto è bello suonare il pianoforte. Non vedo l'ora di far sentire poi fuori ai miei amici, alla mia ragazza, ai miei genitori quanto sono diventato bravo col pianoforte".