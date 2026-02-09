Milano Cortina, Viviani: fattore campo può anche essere un peso

Milano, 9 feb. (askanews) - "Sono stato per due giorni a Livigno, ho visto qualche gara, ora sono qui a Milano, è bello vedere gli atleti dall'altra parte sapendo cosa succede, le emozioni che possono avere, è un motivo in più per vivere l'Olimpiade. È bello veramente. Per esperienza posso dire che secondo me il fattore campo per un atleta esperto può essere un fattore aggiuntivo, può essere una cosa che ti motiva, però sei in una fase della carriera in cui sai quello che fai. Per un giovane penso che possa essere un peso importante quindi bisogna sempre tenere conto anche di questo". Lo ha detto a Casa Italia l'ex ciclista su strada Elia Viviani, tre medaglie olimpiche in carriera, parlando del suo nuovo ruolo di ambassador del Coni in occasione dei Giochi invernali di Milano Cortina.