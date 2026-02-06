ULTIME NOTIZIE 06 FEBBRAIO 2026

Milano Cortina, Vance a Meloni: bello rivederti, Milano è bellissima

Milano, 6 feb. (askanews) - "Primo ministro Meloni è così bello incontrarti di nuovo, il suo team, essere di nuovo in questo bellissimo Paese. Amiamo l'Italia e gli italiani. Come hai detto tu abbiamo tante ottime relazioni, tante connessioni economiche e partnership. Avete fatto un grandissimo lavoro per i Giochi. La città è bellissima, mia moglie era molto contenta di venire alle Olimpiadi a Milano e da quando sono diventato vice-presidente abbiamo pensato di venire qui. Sono contento che tutto abbia funzionato, che abbiate fatto un lavoro eccezionale. Nello spirito olimpico la competizione è una competizione basata sulle regole e ritrovarsi insieme con valori condivisi e avremo una bella conversazione su molti argomenti": lo ha detto il vice presidente degli Stati Uniti J.D. Vance, incontrando in prefettura a Milano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

ESTERI
19
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi