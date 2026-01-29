Milano Cortina, Tajani: tre agenti ICE "non in tuta da combattimento"

Bruxelles, 29 gen. (askanews) - "Non sono previste presenze di Pasdaran" alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, "la stessa ambasciata dell'Iran ha smentito: gli atleti" iraniani "non verranno accompagnati". Per quanto riguarda l'Ice, "credo che saranno tre persone che lavoreranno dentro il consolato americano a Milano per dare poi eventuali informazioni alla polizia italiana". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles dopo la riunione del Consiglio Affari Esteri della Ue, ha risposto auna domanda sulle polemiche relative alla presenza dei Pasdaran iraniani e degli agenti dell'agenzia federale Usa "Ice" alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

"Saranno Carabinieri, Poliziotti e Finanzieri - ha sottolineato Tajani - a garantire la sicurezza a Milano e a Cortina quindi non c'è da fare allarmismo. Tre persone mi sembra che siano" gli agenti Usa "che verranno qui".

Gli agenti dell'Ice "non scenderanno in tuta da combattimento in mezzo alle strade" ma, ha ribadito Tajani, saranno "tre funzionari che vanno nel consolato. Non mi sembra un pericolo per la democrazia o per la sicurezza o l'incolumità dei cittadini italiani", ha concluso.