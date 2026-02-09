Milano-Cortina, Santanchè: successo pazzesco, figura meravigliosa

Milano, 9 feb. (askanews) - "Le Olimpiadi sono un successo pazzesco, l'Italia e gli italiani stanno facendo una figura meravigliosa in tutto il mondo, abbiamo l'Italia al centro del mondo, quindi siamo assolutamente soddisfatti e speriamo di continuare così nei prossimi giorni, che il medagliere si possa arricchire. Ieri abbiamo avuto la Goggia medaglia di bronzo e tante altre medaglie quindi direi tutto bene". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine di una visita a Casa Italia a Milano. "Nel momento in cui abbiamo l'Italia al centro del mondo chi è che non sta indossando la casacca della nazionale? Quelli che trovano qualsiasi spunto per poter criticare, combattere, denigrare non il Governo, l'Italia, perché le Olimpiadi non sono del Governo, ma sono dell'Italia e degli italiani, quindi ce l'hanno contro il Governo? Ma non sono mica nostre le Olimpiadi" ha aggiunto a proposito delle manifestazioni di protesta contro i Giochi.