Milano-Cortina, Santanché: Olimpiadi lasceranno molto ai territori

Milano, 16 ott. (askanews) - Milano-Cortina "lascerà molto perché tutti questi eventi sono anche degli acceleratori per quanto riguarda le infrastrutture e cambieranno moltissime cose: le strade sono migliorate, gli impianti, quindi lascerà molto negli anni successivi anche da un punto di vista del turismo: si incasserà l'anno dopo delle Olimpiadi, questo è sicuro, anche perché l'Olimpiadi sono una campagna di promozione nel mondo che sarebbe molto difficile poterla fare senza un evento come questo". Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè al suo arrivo a Mind, dove si è aperta stamane la kermesse dedicata alla montagna di Apres Ski - Milano Mountain Show, rispondendo a chi gli ha chiesto se le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina saranno solo una vetrina o lasceranno un'eredità ai territori montani.