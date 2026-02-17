ULTIME NOTIZIE 17 FEBBRAIO 2026

Milano-Cortina, Salvini: "Se Trump verrà sarà il benvenuto"

Milano, 17 feb. (askanews) - "Non so se viene Trump, deciderà lui. Se verrà sarà ovviamente il benvenuto". Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della visita al villaggio olimpico a Milano a proposito del possibile arrivo del presidente americano Donald Trump se la squadra statunitense di hockey dovesse arrivare in finale.

"Io ho lavorato qui per tre anni e mezzo, è mio piacere e dovere essere qui, se parliamo di un successo mondiale è grazie all'impegno del governo" ha aggiunto Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva una battuta sul sindaco Sala che ha fatto presente

che pochi esponenti del governo si sono visti alle Olimpiadi

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi