Milano-Cortina, Salvini: "Se Trump verrà sarà il benvenuto"

Milano, 17 feb. (askanews) - "Non so se viene Trump, deciderà lui. Se verrà sarà ovviamente il benvenuto". Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della visita al villaggio olimpico a Milano a proposito del possibile arrivo del presidente americano Donald Trump se la squadra statunitense di hockey dovesse arrivare in finale.

"Io ho lavorato qui per tre anni e mezzo, è mio piacere e dovere essere qui, se parliamo di un successo mondiale è grazie all'impegno del governo" ha aggiunto Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva una battuta sul sindaco Sala che ha fatto presente

che pochi esponenti del governo si sono visti alle Olimpiadi