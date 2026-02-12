ULTIME NOTIZIE 12 FEBBRAIO 2026

Milano-Cortina, Paris: medaglia olimpica mi rende atleta completo

Livigno (So), 11 feb. (askanews) - "Conquistare una medaglia olimpica in casa ha un valore molto alto, ci provavo da anni, queste era già la quinta Olimpiade nella quale potevo partecipare, e fare in casa questa medaglia che ho sognato da sempre mi rende molto felice". Lo ha detto lo sciatore azzuzrro Dominik Paris, medaglia di bronzo nella discesa libera di Bormio, durante una visita a Casa Italia a Livigno.

"Per me questa è una punta, sono arrivato a quel sogno grande, anche se i successi che ho raggiunto in passato come Kitzbuhel e Bormio hanno un valore importante, questa per un atleta ti fa diventare completo, se no c'è sempre un piccolo pezzo che manca e adesso sono riuscito finalmente a portarlo a casa" ha continuato.

"È stato emozionante prendere questa medaglia, sono riuscito anche a essere abbastanza tranquillo, ho visto anche la possibilità di farne un'altra" in combinata, "purtroppo con Tommaso Sala non siamo riusciti per poco, e oggi è stato un peccato avere perso lo sci perché mi sembrava che potevo ben giocarmela. Forse ho spaccato qualcosa nell'attacco, è già successo una volta, non dovrebbe succedere, ma è sempre un attrezzo che deve resistere" ha concluso.

SPORT
31
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi