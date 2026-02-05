Milano-Cortina, Mattarella agli azzurri: "Rendete onore al Tricolore"

Milano, 5 feb. (askanews) - "Quello che è importante è il modo in cui parteciperete, come sempre avvenuto da parte dei nostri atleti alle Olimpiadi, con impegno dando tutto voi stessi, con lealtà e rispetto per gli altri. Una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà. Ecco vi faccio questo augurio: siete consapevoli di quanto state per fare e vi auguro di ottenere i risultati migliori, con il valore dello sport che manda al mondo un messaggio di pace e di serenità. Grazie per l'impegno che mettete e grazie in anticipo perchè certamente renderete onoro al Tricolore, alla nostra bandiera e ai nostri colori. Grazie e in bocca al lupo": è l'augurio che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha rivolto agli atleti e alle atlete italiane che parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.