Milano-Cortina, Mattarella accende il braciere con la fiamma olimpica

Roma, 5 dic. (askanews) - Nella piazza del Quirinale, a Roma, la cerimonia d'inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

L'Inno nazionale ha dato il via alla celebrazione, presieduta dal capo dello Stato Sergio Mattarella e alla presenza del presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, e delle massime autorità nazionali. Presenti fra gli altri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente del Senato, Ignazio La Russa e quello della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e quello della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò.

Il presidente della Repubblica ha acceso il braciere che custodisce il sacro fuoco. Il viaggio della fiamma olimpica attraverserà 110 province, 20 regioni per un percorso di 12mila chilometri. Partirà dallo stadio di Marmi, primo tedoforo Gregorio Paltrinieri.

Nella capitale viaggerà per 33 km, attraversando i luoghi più iconici di Roma, da Castel Sant'Angelo a piazza San Pietro, Colosseo e Campidoglio accompagnato da circa 160 tedofori. Tra gli altri anche Matteo Berrettini, Max Biaggi, Achille Lauro e Andrea Bargnani. L'arrivo per la tappa di Roma è in programma a piazza del Popolo, la sera di sabato, alle 19.30. L'accensione della fiamma è stata salutata dal passaggio delle Frecce Tricolori.