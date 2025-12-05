Milano-Cortina, Malagò: c'è speranza che si rispetti tregua olimpica

Roma, 5 dic. (askanews) - "Mattarella ha sottolineato la speranza, il desiderio che si rispetti la tregua olimpica, lo sport sta provando a dare un grande contributo. Ricordo che il CIO, il Comitato olimpico internazionale, è membro permanente delle Nazioni Unite e a New York durante l'assemblea nel formulare la risoluzione erano presenti 165 Paesi, un numero impressionante, e hanno votato tutti a favore della tregua olimpica, Russia compresa".

Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia dell'inaugurazione del viaggio della fiamma olimpica al Quirinale, dopo il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha parlato della tregua olimpica in vista di Milano-Cortina.

"Non posso dire nulla su quello che succede a livello politico - ha proseguito - ma la speranza che si rispetti la carta olimpica che dice che una settimana prima che comincino i Giochi e una settimana dopo che finiscono le Paralimpiadi ci sia - insomma la carta questo impone - rispetto della tregua olimpica, è molto forte".