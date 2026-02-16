Milano-Cortina, le mascotte Tina e Milo sold out nei negozi dei Giochi

Milano, 16 feb. (askanews) - Sono andate letteralmente a ruba le mascotte dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina. Le file fuori dagli store ufficiali proseguono a Milano, ma alcuni turisti resteranno delusi nello scoprire che i due simpatici ermellini Milo e Tina, chiamati così in onore delle due città ospitanti, Milano e Cortina, sono ormai irreperibili.

Il merchandising olimpico ha registrato un grande successo, come ha confermato anche il direttore della comunicazione di Milano Cortina 2026, Luca Casassa: "C'è un vero e proprio successo nei nostri negozi, con una grande attenzione e passione per alcuni prodotti specifici, le mascotte sono andate vendute in maniera estremamente rapida, oltre le nostre più rosee aspettative. Questo è un dato che per noi è molto positivo".