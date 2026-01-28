Milano-Cortina, Kostner tedofora: Olimpiadi simbolo di unione popoli

Bolzano, 28 gen. (askanews) - Carolina Kostner tedofora per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 a Bolzano, 51esima tappa della fiamma olimpica. "Speriamo davvero che possa essere un simbolo di unione dei popoli e questo fuoco ci possa toccare nel cuore", ha detto rispondendo a una domanda sul senso della tregua olimpica e dei giochi in un periodo così tormentato da guerre e tensioni in tutto il mondo.

Il passaggio della fiamma olimpica è stata l'occasione per "festeggiare insieme il valore dello sport, i valori olimpici come il rispetto, l'amicizia, la ricerca dell'eccellenza e poterlo vivere insieme qui a Bolzano in una piazza piena è davvero in grandissimo piacere e onore", ha aggiunto.

La campionessa olimpica, medaglia di bronzo nel 2014 a Sochi, ha passato la torcia a un'altra grande campionessa olimpica, di Bolzano, Tania Cagnotto, fuoriclasse nei tuffi.

Kostner è ambassador per la Fisg Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, con l'obiettivo di promuovere il pattinaggio proprio in occasione dei Giochi in cui ha anche un ruolo attivo con il team azzurro, lavorando con gli atleti e sostenendoli, anche all'estero.