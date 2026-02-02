Milano-Cortina e sicurezza, unità cinofile e artificieri in pista

Milano, 2 feb. (askanews) - A pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione, artificieri e unità cinofile della Polizia di Stato al lavoro nei siti Olimpici di Milano Cortina 2026 per garantire la sicurezza.

In particolare le unità cinofile della Polizia di Stato hanno seguito un percorso di formazione e addestramento specifico che ha coinvolto sia il cane sia il conduttore e sono impiegati in 4 settori: ordine pubblico e vigilanza, antidroga, antiesplosivo, ricerca e soccorso.

Accanto ai cinofili, gli artificieri, impiegati in ispezioni e bonifiche preventive. Entrambi, ha sottolineato la Polizia di Stato sono "una componente essenziale del sistema di sicurezza predisposto per le Olimpiadi di Milano Cortina, a tutela degli atleti, delle delegazioni e del pubblico, garantendo un evento sicuro all'insegna dello sport e della partecipazione".

Ma sono giorni segnati anche dalla denuncia del Coisp, sindacato dei poliziotti secondo cui circa mille agenti sono stati inviati alle Olimpiadi in alta montagna senza equipaggiamento adeguato.

"Chiediamo intervento urgente per kit alta montagna - ha detto Domenico Pianese, Segretario Generale Coisp - sottovestizione termica, giubbotti, calzature specifiche".