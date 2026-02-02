Milano Cortina, due orologi Swatch per i Giochi olimpici

Milano, 2 feb. (askanews) - Due nuovi modelli per essere parte dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026: Swatch ha lanciato i suoi orologi per la festa a cinque cerchi che l'Italia sta per vivere. E come per le tante aziende coinvolte, anche per la maison svizzera le Olimpiadi sono sempre un grande palcoscenico. "Per Swatch - ha detto ad askanews Carlo Giordanetti, CEO dello Swatch Art Peace Hotel Shanghai - grazie al fatto che Omega è il timekeeper ufficiale dei giochi olimpici ormai dal 1932, diciamo che è un bell'esercizio entrare nel mondo degli olimpici con degli orologi che sono anche al polso dei volontari, che sono una delle forze importanti della struttura olimpica".

I due orologi olimpici li abbiamo scoperti nello store Swatch di Corso Vittorio Emanuele II nel capoluogo lombardo. "Per Milano-Cortina - ha aggiunto il manager - abbiamo pensato innanzitutto, ovviamente, a un cronografo, perché siamo nel mondo dello sport e perché Swatch è forse il marchio che più di altri ha tanti cronografi all'interno del suo mondo. In particolare poi per il mercato italiano è un orologio che parla molto, è un orologio bello che si esprime, che racconta di essere dinamico, che racconta di essere sportivo anche se poi magari come me non lo sei, ma comunque è un orologio che comunica emozioni, quindi il cronografo era fondamentale per noi".

Sportivo e con un piacevole mix di bianco e colore, il cronografo "Snowy Slopes" dialoga con un modello che vira sul blu, il "Chasing Peaks". "Accanto al cronografo quasi direi come opposto, mi viene da dire - ha concluso Giordanetti - abbiamo un Gent, quindi quello Swatch che è diventato un'icona a partire dal 1983, che tutti riconoscono come uno Swatch per la sua forma, per la sua dimensione, per i suoi dettagli e anche in questo caso forse la cosa che lo distingue maggiormente è l'utilizzo del numero 26, quindi naturalmente il 2026, esattamente naturalmente come nella grafica delle Olimpiadi, proprio al centro del quadrante".

In attesa di viverle, queste Olimpiadi italiane che arrivano vent'anni dopo Torino, si possono per ora già mettere al polso e, volendo, usare anche per scandire il tempo che ci separa dall'inizio delle gare.