Milano-Cortina, Cecchini: per atleti italiani emozione speciale

Milano, 9 feb. (askanews) - "Sicuramente è una grande gioia, anche perché abbiamo seguito da vicino tutti i lavori dietro le quinte per queste Olimpiadi e avendo partecipato a due Olimpiadi so cosa vuol dire partecipare a questo tipo di evento per uno sportivo, è la massima espressione. Soprattutto penso che per i ragazzi avere delle Olimpiadi in casa, per i nostri ragazzi italiani, sia un'emozione speciale, quindi siamo qua per supportarli e tifare per loro e sperare che sia un grandissimo evento riconosciuto a livello mondiale. Penso che l'atmosfera significhi molto per i nostri atleti e sicuramente si spingono anche da lontano. Sono Olimpiadi diffuse ma credo che lo spirito italiano, lo spirito olimpico, sia più forte che mai". Lo ha detto la ciclista su strada Elena Cecchini, che ha partecipato ai Giochi di Rio 2016 e Parigi 2024, durante una visita a Casa Italia in occasione dei Giochi invernali di Milano Cortina.

