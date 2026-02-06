ULTIME NOTIZIE 06 FEBBRAIO 2026

Milano Cortina, bagno di folla per Roberto Bolle tedoforo

Roma, 6 feb. (askanews) - Tra i tedofori protagonisti a Milano Cortina 2026 anche Roberto Bolle che ha percorso le vie centrali di Milano, passando anche accanto al Teatro Alla Scala e proseguendo per via Manzoni.

Per l'étoile, simbolo di eleganza e gesto atletico nel mondo, bagno di folla, applausi e il saluto della gente che al suo passaggio ha urlato "grande Roberto".

Bolle ha poi affidato la fiaccola a Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, di cui è brand ambassador.

