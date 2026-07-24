Milano capitale mondiale del dialogo e dell'integrazione

Roma, 24 lug. (askanews) - Milano si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento internazionale dedicato al futuro della comunicazione, al dialogo tra i popoli e alla costruzione della pace. Dal 29 al 31 luglio 2026, presso il MIND - Milano Innovation District, nell'ambito del Milano Latin Festival, si terrà la presentazione ufficiale del World Meeting del Dialogo, della Parola e della Comunicazione Socio-Umanitaria tra i Popoli, progetto culturale e istituzionale di respiro internazionale dedicato alla promozione del dialogo interculturale e interreligioso, della comunicazione etica e della fraternità umana.

L'iniziativa rappresenta l'anteprima ufficiale del grande World Meeting internazionale previsto nel mese di ottobre presso Palazzo Reale a Milano, dove si confronteranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, diplomatico, religioso, giornalistico e della società civile sui grandi temi della contemporaneità: la pace, i diritti umani, la convivenza comune, il ruolo della parola e la responsabilità della comunicazione nel futuro dell'umanità.

Il World Meeting intende inoltre affermare una comunicazione capace di contrastare ogni forma di discriminazione sociale, economica, razziale e sessuale, promuovendo una cultura fondata sull'ascolto, sull'integrazione, sulla cooperazione e sul rispetto della dignità di ogni persona. Una comunicazione che unisce, include e costruisce comunità, ponendo al centro il valore dell'essere umano e il dialogo tra le diversità. L'appuntamento si inserisce nel percorso del Milano Latin Festival, manifestazione internazionale che attraverso il linguaggio universale della musica, della cultura e dell'incontro tra comunità promuove il dialogo tra popoli, identità e tradizioni differenti.

Il World Meeting nasce dalla convinzione che la comunicazione rappresenti oggi una vera infrastruttura sociale della comunità globale: attraverso la parola si costruiscono relazioni, si formano coscienze, si generano processi culturali e si orienta il futuro delle società.

Il World Meeting del Dialogo, della Parola e della Comunicazione Socio-Umanitaria tra i Popoli è promosso e organizzato da: Héctor Villanueva, Direttore del Salone delle Nazioni del Milano Latin Festival, Vicepresidente della Federazione Eurandina, ideatore dell'Expo dei Popoli, delle Culture e della Solidarietà, promotore di iniziative dedicate all'integrazione culturale e sociale, alla valorizzazione delle comunità internazionali e all'incontro tra culture.

Biagio Maimone, giornalista, scrittore e comunicatore istituzionale, Direttore della Comunicazione della Fondazione Bambino Gesù del Cairo ETS, coordinatore per l'Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso, impegnato nella promozione della comunicazione etica, del dialogo interreligioso, della fraternità umana e della cultura della pace.

Due percorsi professionali uniti da una visione comune: fare della comunicazione, della cultura e del dialogo strumenti concreti per favorire una nuova stagione di incontro tra i popoli.

Nel mese di settembre nascerà inoltre l'Associazione 'Progetto Vita e Umanità', un'iniziativa ispirata ai medesimi valori che animano il World Meeting. L'Associazione nasce con la missione di dare voce a chi non ne ha: agli ultimi, ai poveri, agli emarginati e a tutte le persone vittime di discriminazione. Sarà un progetto dedicato a promuovere una comunicazione autenticamente socio-umanitaria, al servizio di chi vive ai margini della società, affinché la parola diventi strumento di dignità, inclusione, solidarietà e speranza.

L'iniziativa si realizza con la collaborazione dell'UNAR e con il coinvolgimento di istituzioni, enti, associazioni e realtà culturali presenti a Milano, in Lombardia, in Italia e nel mondo impegnate nella promozione del dialogo, dell'inclusione e della cooperazione internazionale.