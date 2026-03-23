Milano Art Week 2026: 400 appuntamenti dal 13 al 19 aprile

Milano, 23 mar. (askanews) - Torna dal 13 al 19 aprile Milano Art Week, la settimana dedicata all'arte contemporanea promossa dal Comune di Milano in concomitanza con miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano, che si svolgerà dal 17 al 19 aprile. Questa decima edizione di Milano Art Week è coordinata da Arte Totale ETS, associazione che riunisce ArtsFor_, Artshell e MAC Milano Art Community, ed è realizzata grazie al contributo del main sponsor Banca Generali.

A margine della conferenza stampa di presentazione, Camilla Invernizzi, presidente di Arte Totale, ha raccontato ad askanews alcune iniziative della prossima Milano Art Week: "Dal 13 al 19 aprile in tutta la città, in tutti i quartieri, in tutte le sedi possibili che escono anche dai musei perché arriviamo nei parchi, nelle piazze, nelle scuole, nei cantieri, nei musei scientifici, qui siamo al Museo di Storia Naturale per esempio, con incursioni comunque di arte contemporanea. Sono 400 appuntamenti promossi da 230 promotori che comprendono tutti i linguaggi: mostre, incontri, tavole rotonde, video, proiezioni, laboratori, arte attraverso la musica, performance. I primi appuntamenti che mi vengono in mente sono il talk di Ansel Kiefer, il 17 aprile al Teatro Dal Verme, la fiera gratuita Paris Internationale Milano e le tantissime mostre nei musei. Veramente non saprei da dove iniziare: i musei che conosciamo già tutti, l'Istituto Svizzero, l'ArtLine, che è uno spazio pubblico aperto nei giardini di City Life, le gallerie che aprono con decine di mostre, il Teatro Continuo di Burri al Parco Sempione che sabato pomeriggio ospiterà una serie di performance da non perdere e via dicendo".

Tra le novità della decima edizione va segnalato Ghost Track, il progetto nato dalla collaborazione tra i Musei Civici del Comune di Milano e MAC - Milano Art Community, associazione che riunisce oltre 30 realtà tra gallerie, fondazioni, istituzioni e spazi no-profit della scena artistica contemporanea milanese. Una serie di interventi di artisti contemporanei dialoga con le collezioni permanenti di musei e istituzioni culturali cittadine non dedicate all'arte contemporanea - tra cui i Musei del Castello Sforzesco, il Civico Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, l'Acquario Civico e il Museo del Risorgimento.

Verrà inoltre inaugurato il completamento di ArtLine Milano, il parco d'arte contemporanea interno di CityLife: un museo a cielo aperto che riunisce 20 opere site-specific di artisti internazionali e under 40. L'ultima installazione è Octospider di Jeremy Deller, che sarà presente all'inaugurazione.