ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2025

Milano, ancora tanti in fila per l'ultimo saluto a Giorgio Armani

Milano, 7 set. (askanews) -Continua, senza sosta, l'afflusso di persone in fila per dare l'ultimo saluto a Giorgio Armani, lo stilista scomparso a 91 anni.

Dalle 9, alla riapertura della camera ardente, amici, colleghi, gente comune, sportivi, personalità dello spettacolo hanno portato il loro omaggio al "re" della moda in via Bergognone, all'Armani/Teatro.

Tra i tanti arrivati in mattinata, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, la coppia del tennis Fabio Fognini e Flavia Pennetta, Silvana Armani, la nipote di Giorgio, Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (lo stilista ha disegnato tra le altre anche le divise per il Napoli), la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. La camera ardente resterà aperta fino alle 18, poi i funerali funerali lunedì in forma privata, come espressamente voluto dallo stilista. A Milano proclamato il lutto cittadino.

