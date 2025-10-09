ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2025

Milan International Building Alliance, 4 fiere per l'edilizia

Milano, 9 ott. (askanews) - L'evoluzione del mondo del costruito verso una crescente sostenibilità ambientale, maggiore efficienza energetica e qualità degli ambienti è oggi al centro delle politiche europee: il recepimento della Direttiva EPBD IV (la cosiddetta "Case Green"), insieme alla Renovation Wave, la strategia europea volta a promuovere la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli edifici, rappresentano le basi per un cambiamento strutturale del comparto e i prossimi anni saranno cruciali per il rilancio e la trasformazione del patrimonio edilizio non solo in Italia, ma in tutta Europa.

È in questo scenario che Fiera Milano presenta l'edizione 2025 di MIBA - Milan International Building Alliance, il format che dal prossimo 19 novembre vedrà nuovamente insieme quattro manifestazioni in grado di raccontare, con uno approccio olistico che comprende materiali, tecnologie, soluzioni e impianti, l'evoluzione di edifici e città. GEE - Global Elevator Exhibition (mobilità orizzontale e verticale), MADE expo (edilizia e architettura), SMART BUILDING EXPO (integrazione tecnologica) e SICUREZZA (security&fire) mostrano numeri importanti: più di 1.250 aziende da 38 Paesi, otto padiglioni e una importante rappresentatività estera pari al 28% del totale. Tra i Paesi più rappresentati spiccano Germania, Spagna, Polonia, Francia - i grandi produttori europei - e Cina, a conferma della portata internazionale dell'offerta. Centrale l'attenzione alla formazione e all'aggiornamento professionale, con più di 100 appuntamenti focalizzati sulle grandi sfide comuni ai 4 mercati: sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza e applicazione dell'intelligenza artificiale.

Paola Sarco, amministratore delegato di Made Eventi e Head of Building & Industry Exhibitions di Fiera Milano, ha presentato l'evento ad askanews.

