Milano, 18 nov. (askanews) - Manca poco alla Milan Games Week & Cartoomics, dal 27 al 29 novembre nei padiglioni della Fiera Milano a Rho. L'evento che unisce videogame, fumetti, serie tv, giochi da tavolo quest'anno punta a battere il record di 130mila presenze dell'anno scorso, racconta ad askanews il direttore artistico dell'evento Fabrizio Savorani, grazie alle tante novità annunciate.

"La più importante di questa edizione è rappresentata da due appuntamenti straordinari del venerdì, che poi caratterizzano l'evento nei tre giorni. Abbiamo infatti due attesissimi panel- incontri con degli ospiti internazionali: quello dedicato alla serie Netflix "One Piece" con i due protagonisti Taz Skylar e Emily Rudd che sono rispettivamente Sanji e Nami nell'opera televisiva e con Matthew Modine, straordinario interprete del cinema hollywoodiano che sarà protagonista da noi anche lui venerdì pomeriggio. Abbiamo inteso allargare proprio le tematiche e la copertura diciamo delle storie che noi portiamo al pubblico e la community ne è molto entusiasta".

"La nostra convinzione è quella di aver elevato la manifestazione ad essere veramente un evento internazionale", sottolinea Savorani.