Milan Games Week & Cartoomics 2026, con Romita jr e Posuka Demizu

Milano, 5 giu. (askanews) - Dalla leggenda dei fumetti Marvel e Dc Comics John Romita Jr alla mangaka Posuka Demizu, disegnatrice del grande successo "The Promised Neverland". Sono alcuni degli ospiti annunciati per la Milan Games Week & Cartoomics 2026, dal 27 al 29 novembre nei padiglioni della Fiera Milano a Rho. Fabrizio Savorani, direttore artistico della Milan Games Week ha raccontato ad askanews tutto quello che c'è da sapere sulla prossima edizione dell'evento milanese dedicato a videogame, fumetti, serie tv e tutte le arti che la cultura pop abbraccia.

"Alziamo l'asticella ogni anno cerchiamo di superarci e di fare di più dell'edizione precedente - ha spiegato Savorani - L'edizione 2025 è stata l'edizione dei record, nel 2026 si apre con alcuni grandi annunci e un importante tema, il tema è quello dell'acqua, 'In Motion', rappresentato dallo splendido poster realizzato da Posuka Demizu, un'artista giapponese che ci ha onorato di questo artwork, un artista che ha disegnato 'The Promised Neverland', un manga da 42 milioni di copie, che sarà con noi come prima guest of honor della manifestazione".

"Ci sono altri importanti ospiti come Mark Waid, scrittore di fumetti americano, scrittore di comics quindi di grandi e importanti run come quelle di The Flash, The Daredevil, oggi al lavoro su Justice League e sulla prossima run di Batman e Robin, un autore che è una leggenda del fumetto americano - ha aggiunto - Oltre a lui, John Romita Jr., grandissimo disegnatore e artista a Marvel e DC Comics e Bill Morrison, disegnatore dei fumetti di Simpson e Futurama".

Fra i super ospiti ci sarà anche Angela Sant'Albano, che dà volto e voce alla Grace Ashcroft di Resident Evil Requiem, e ha partecipato alla presentazione milanese dell'evento.