ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2026

Migranti, Meloni: Schengen si preserva solo difendendo confini esterni Ue

Milano, 7 set. (askanews) - Dal punto di vista dei flussi migratori "abbiamo avuto un'estate molto movimentata che chiama in causa la capacità europea di rispondere alle crisi su questa materia: rimango fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen nel migliore dei modi solo se si difendono i confini esterni dell'Ue, solo se tutti gli stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e all'immigrazione clandestina di massa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con il primo ministro belga, Bart De Wever, a Palazzo Chigi.

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