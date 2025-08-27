ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2025

Migranti, Meloni: né giudici né burocrati ci fermeranno

Rimini, 27 ago. (askanews) - Giorgia Meloni ha parlato al meeting di Rimini fra gli applausi anche del contrasto all'immigrazione, assicurando che "L'immigrazione regolare può rappresentare una ricchezza ma quella irregolare e incontrollata è un danno per qualsiasi società. Non ci interessa avere manodopora a basso costo ma combattere le cause profonde che spingono troppi giovani a pagare trafficanti senza scrupoli per affrontare viaggi potenzialmente letali alla ricerca di una vita migliore che quasi mai le nostre società riescono a garantire".

Quelle del governo dice Meloni sono scelte che hanno portato ad abbattere drasticamente gli ingressi irregolari ma soprattutto ridurre il numero di morti in mare, ha detto Meloni "ed è questo il risultato che più deve renderci orgogliosi perché non c'è niente di più importante che salvare una vita umana e strapparla agli artigli dei trafficanti". Per la premier, "ogni tentativo di impedirci di governare questo fenomeno sarà rispedito al mittente, non c'è giudice politico o burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge, salvare vite umane e combattere gli schiavisti del terzo millennio".

