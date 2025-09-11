Migranti, Meloni: combattiamo trafficanti con ogni mezzo, è schiavitù

Roma, 11 set. (askanews) - Contro l'"intollerabile forma moderna di schiavitù" che è il traffico di migranti "questo governo intende combattere con ogni mezzo perché di fronte a questi numeri noi abbiamo una scelta sola, rassegnarci oppure agire. E se vogliamo agire, che è la nostra scelta, allora quello che dobbiamo fare è mettere in ciò che facciamo ancora più determinazione, impegno, anche con il coraggio di immaginare insieme soluzioni innovative". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Coast Guard Global Summit 2025 in occasione del 160/esimo anniversario dalla fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, in corso al Centro congressi La Nuvola.

"I numeri incoraggianti che stiamo registrando in Italia e in Europa con il calo drastico degli sbarchi e la significativa riduzione dei morti e dispersi in mare - ha aggiunto - sono la prova che il fenomeno può essere governato e sono la prova che è possibile costruire un paradigma nuovo oltre ogni irragionevole e interessato approccio ideologico alla materia, che esiste cioè un'alternativa concreta e realizzabile che mette al primo posto la legalità, combatte la mafia del mare e costruisce un modello di cooperazione e di sviluppo capace di affrontare le cause profonde della migrazione. Ma è un'azione di sistema che sarebbe impossibile portare avanti senza le competenze e la professionalità delle nostre guardie costiere che sanno distinguersi sia nell'attività di ricerca e soccorso in mare che nelle azioni di prevenzione e contrasto dei flussi irregolari. E voglio davvero ringraziare la nostra Guardia Costiera anche per questo", ha concluso.