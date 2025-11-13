ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2025

Migranti, Meloni: centri in Albania funzioneranno con nuovo Patto Ue

Roma, 13 nov. (askanews) - "In ogni caso, indipendentemente da ciò che faremo da qui all'entrata in vigore del Patto Ue per la migrazione e l'asilo, i centri in Albania funzioneranno esattamente come avrebbero dovuto dall'inizio ma avremo perso due anni. Per cosa? Per finire come era all'inizio. E la responsabilità non è la mia. Arriveremo due anni dopo, penso che ciascuno si assumerà le proprie responsabilità".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo Italia-Albania con il primo ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama.

"Conosciamo anche le ragioni per cui non ha funzionato come avrebbe dovuto finora. Certamente il Protocollo Italia-Albania funzionerà quando sarà messo in campo il nuovo patto migrazione e asilo. Ma devo chiedere una riflessione: se sono stati bloccati dei trasferimenti di migranti, ritenendo che paesi come Bangladesh e Tunisia non siano paesi sicuri, quando la proposta di lista europea di paesi sicuri li annovera, dove sta la ragione? È giusto sospettare che queste decisioni avessero motivazioni di carattere diverso", ha concluso.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi