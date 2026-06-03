ULTIME NOTIZIE 03 GIUGNO 2026

Migranti, Meloni: accordo su rimpatri storico, Italia indica la strada

Roma, 3 giu. (askanews) - L'accordo raggiunto qualche giorno fa in Europa sul regolamento rimpatri è "un accordo storico, frutto anche del nostro lavoro grazie al quale chi non ha diritto di restare in Ue potrà essere rimpatriato in modo più rapido ed efficace". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video postato sui social.

"Inoltre, con le nuove regole sarà possibile aprire centri di rimpatri nei Paesi terzi seguendo la strada aperta dal protocollo con l'Albania: una soluzione innovativa che la sinistra ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventato uno strumento a disposizione dell'Europa intera", aggiunge.

"Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, rimpatriare chi non ha titolo a stare qui: l'Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo", conclude la presidente del Consiglio.

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