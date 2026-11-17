Vienna, 17 nov. (askanews) - Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Grecia e Austria vogliono trasferire in Ruanda i migranti che non hanno più diritto di soggiornare nell'Unione europea e che non possono essere rimpatriati nei Paesi d'origine. Il progetto è stato presentato a Vienna, alla presenza della premier danese Mette Frederiksen, del cancelliere austriaco Christian Stocker e dei ministri dell'Interno dei Paesi coinvolti, compreso il Ruanda.

L'obiettivo è aprire nel 2027 un primo centro sperimentale, destinato inizialmente a circa cento persone. Secondo i promotori, gli ospiti non saranno trattenuti in strutture detentive, ma potranno circolare e cercare opportunità di integrazione nel Paese africano. I dettagli dell'accordo devono ancora essere definiti.

L'iniziativa si inserisce nelle nuove norme europee sui rimpatri, che consentono agli Stati membri di istituire centri in Paesi esterni all'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali. Ma il progetto ha già sollevato forti proteste: 45 organizzazioni umanitarie si sono dichiarate contrarie, denunciando il rischio di gravi violazioni dei diritti umani. Critiche anche da Francia e Spagna.

Il Ruanda era già stato scelto dal Regno Unito per un controverso piano di trasferimento dei richiedenti asilo, poi abbandonato dal governo laburista dopo una lunga battaglia giudiziaria.

"Se il ritorno nel Paese d'origine non è possibile - afferma Christian Stocker, cancelliere austriaco - in futuro le persone prive del diritto di soggiorno saranno trasferite in un Paese terzo, come il Ruanda".

"Per me, oggi segna un passo decisivo verso un nuovo sistema migratorio - dice Mette Frederiksen, prima ministra danese - Un sistema che tuteli la coesione delle nostre società e risponda alle preoccupazioni dei nostri cittadini".

Alexander Dobrindt, ministro dell'Interno tedesco osserva:"Per queste persone, che non possono essere rimpatriate nei loro Paesi d'origine, vogliamo trovare delle opportunità in un altro Paese, fuori dall'Unione europea, perché non hanno prospettive in Europa, né in Germania".

"E non cerchiamo certo di ottenere denaro o di essere pagati per partecipare a questa collaborazione - afferma Vincent Biruta, ministro dell'Interno ruandese - Cerchiamo soluzioni durature a una sfida globale, quella della migrazione, della migrazione irregolare".