Migliaia di sfollati in Indonesia per il terremoto, oltre 50 i morti

Sikka (Indonesia), 17 ago. (askanews) - Migliaia di persone sfollate a causa di un potente terremoto nell'Indonesia orientale attendono aiuti, accampate presso scuole, stazioni di polizia e uffici governativi, molte delle quali bloccate all'aperto. Il sisma di magnitudo 7.7, avvenuto nelle prime ore di sabato, ha causato 53 morti e oltre 100 feriti. La terra continua a tremare per le scosse di assestamento ma non si segnala allerta tsunami. L'epicentro del terremoto, di scarsa profondità, si trovava al largo della costa settentrionale di Flores, secondo quanto riferito dalle autorità geologiche. Sono circa 700 gli italiani bloccati sull'isola di Flores, in Indonesia. Il ministero degli Esteri, attraverso l'ambasciata d'Italia a Giacarta e l'Unità di Crisi, continua a fornire informazioni ai connazionali presenti nelle aree interessate dal terremoto.

Le aree colpite presentano pochi, se non nessuno, edifici multipiano, i crolli sono limitati. I soccorritori hanno dichiarato che non ci sono dispersi. Tuttavia, il numero di persone impossibilitate a tornare alle proprie case è salito a 12.800 in diverse località dell'isola di Flores, ha dichiarato all'AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoce dell'agenzia nazionale indonesiana per la gestione delle emergenze (BNPB). Molti abitanti di Flores hanno dormito all'aperto per la seconda notte consecutiva, timorosi di tornare a casa a causa delle centinaia di scosse di assestamento che continuavano a interessare la zona.

L'Aeronautica militare indonesiana ha dichiarato di aver inviato 13 tonnellate di aiuti di emergenza a bordo di due aerei da trasporto Hercules e un Boeing.

Ha inoltre schierato elicotteri per portare i rifornimenti di emergenza direttamente ai sopravvissuti nelle comunità isolate, ha riferito l'agenzia di stampa statale Antara citando il comandante della base aerea di El Tari a Kupang. Gli aiuti comprendevano cibo, vestiti, acqua potabile e attrezzature mediche di emergenza. L'esercito ha dispiegato personale per aiutare nella distribuzione nei principali centri. Per la popolazione locale, questi aiuti non possono arrivare abbastanza presto.