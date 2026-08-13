Migliaia di persone a Milano a Monte Stella per l'eclissi di Sole

Milano, 13 ago. (askanews) - Migliaia di persone a Milano hanno assistito allo spettacolo dell'eclissi di Sole da Monte Stella, cononosciuto anche come montagnetta di San Siro. Già dalle 18 in tanti hanno preso posto sull'altura, poi man mano che passavano i minuti tutta la "vetta" è stata presa d'assalto dai milanesi, uno spettacolo magico, rovinato all'ultimo da una nuvola che ha coperto il fenomeno. Le voci dei milanesi.

"Bella, molto bella finché è durata, poi è arrivata la nuvoletta di Fantozzi, però alla fine dai è stata ci ha graziati con un piccolo momento di anello solare, quindi bello".

"Un'eclissi incompiuta però bella lo stesso, emozionante, un po' surreale, come un film apocalittico, bellissimo".

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È stato super emozionante, prima perché eravamo tantissimi, tutti emozionati e abbiamo applaudito anche se non l'abbiamo vista fino in fondo perché arrivato un nuvolone. E poi c'è un momento in cui sembrava che sbucasse dalle nuvole e quindi ci è arrivata la speranza. sembravamo tanti bambini, è stato bellissimo". "Purtroppo c'è stata la delusione di quest'ultima nuvola che ha coperto l'eclissi".

"Eh, è successo che dopo tanta attesa... Questo è il risultato dell'eclissi. Quindi lo spettacolo rovinato... Un pochino, fino a metà ancora ancora, poi dopo in effetti è svanita tutta la magia".