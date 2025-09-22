Migliaia di brasiliani contro la possibile amnistia per Bolsonaro

Rio de Janeiro, 22 set. (askanews) - Decine di migliaia di persone stanno protestando in tutto il Brasile contro una proposta di legge che potenzierebbe l'immunità parlamentare e la possibilità di amnistia per l'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per un tentato colpo di Stato. Una marea umana è scesa in piazza a Rio de Janerio e San Paolo del Brasile per dire un no netto all'amnistia. Le icone della musica brasiliana, tra cui il cantante Caetano Veloso, hanno preso parte alla grande protesta sulla spiaggia di Copacabana. "La musica popolare in Brasile è sempre stata un aspetto della cultura nazionale che mostra un'enorme vitalità. Pertanto, non potevamo non rispondere agli orrori che si sono insidiosamente impadroniti di noi", ha affermato Veloso, una delle leggende viventi della musica brasiliana.