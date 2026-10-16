ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2026

Migliaia di argentini protestano contro svuotamento università

Buenos Aires, 16 ott. (askanews) - Migliaia di manifestanti argentini hanno protestato a Buenos Aires contro i tagli al bilancio destinati all'istruzione superiore, operati dal presidente Javier Milei. Si tratta della quinta manifestazione di massa contro la crisi dei finanziamenti all'istruzione da quando Milei si è insediato alla fine del 2023. Ci sono stati scontri con le forze di sicurezza schierate in tenuta anti sommossa. "Questo definanziamento, questo svuotamento dell'università, ci colpisce a livello professionale", afferma un professore dell'Università di Buenos Aires.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi