"Miele dello sballo": 17enne in fin di vita

Un minorenne in prognosi riservata in provincia di Napoli e altri due giovani sotto choc: gli effetti devastanti provocati dall'assunzione di un estratto della cannabis chiamata in rete miele dello sballo.
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