Midterm, Schumer: la guerra in Iran deve finire

Milano, 4 nov. (askanews) - Il principale esponente democratico al Senato, Chuck Schumer, afferma che la guerra in Iran "deve finire" e suggerisce che la futura maggioranza del suo partito al Congresso potrebbe sfruttare il controllo sui fondi governativi per spingere verso questo obiettivo. "Questa guerra deve finire. Deve finire", dichiara Schumer ai giornalisti. "A causa del giudizio erratico di Trump, il popolo americano non sa per che diavolo stiamo combattendo in Iran. Non lo ha mai chiarito; cambia idea di continuo, da un giorno all'altro, da un minuto all'altro".